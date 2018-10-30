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Умер известный советский актер

Кадр из фильма "Чокан Валиханов"
Марат Арипов скончался на родине

Артиста не стало на 84-м году жизни. Об этом сообщили в Министерстве культуры Таджикистана.

Известный советский и таджикский актер умер после долгой болезни, пишет "Азия-плюс" со ссылкой на ведомство. Прощание со звездой кино пройдет сегодня в первой половине дня у его дома.

Марат Арипов родился 27 августа 1935 г. в Душанбе. С 1954-го по 1960 г. учился на актерском факультете Ташкентского театрально-художественного института имени А. Н. Островского.

В 1965-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). Заслуженный артист Таджикской, Народный артист Таджикистана (получил в 2008г.). 


Он стал самым молодым заслуженным артистом в истории Таджикской ССР – почетное звание ему присвоили в 21 год.

Актер сыграл во многих картинах. Главным в его жизни был фильм "Судьба поэта", где он сыграл роль стихотворца Рудаки. А потом Арипов снимался в кинолентах Сыну пора жениться", "Знамя кузнеца", "Тишины не будет", "Пятеро из Ферганы", "Кто был ничем…", "Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц", "Сыну пора жениться" и "Знамя кузнеца".

Одна из его последних работ после длительного перерыва – 22 года – учитель в фильме "Муаллим". Это было в 2014 году.

Полина ДОРОЖКИНА
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