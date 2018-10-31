Семенович экстренно доставили в больницу

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Певица Анна Семенович оказалась на больничной койке. Врачи спешно пытаются поставить ее на ноги.
В своем Instagram певица призналась, что она подхватила какой-то вирус, из-за чего ей понадобилась срочная медицинская помощь. Звезда рискует пропустить запланированные съемки.
"Вся на витаминах, морсах и капельницах. Капают мне противовирусные препараты", – рассказала Семенович.
Подробности о своем состоянии певица сопроводила деталями медицинской процедуры, пишет "Свободная пресса". Переживающие за своего кумира фанаты артистки пожелали ей здоровья.
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