Семенович экстренно доставили в больницу

Звезда находится под капельницей

Певица Анна Семенович оказалась на больничной койке. Врачи спешно пытаются поставить ее на ноги.

В своем Instagram певица призналась, что она подхватила какой-то вирус, из-за чего ей понадобилась срочная медицинская помощь. Звезда рискует пропустить запланированные съемки.

"Вся на витаминах, морсах и капельницах. Капают мне противовирусные препараты", – рассказала Семенович.

Подробности о своем состоянии певица сопроводила деталями медицинской процедуры, пишет "Свободная пресса". Переживающие за своего кумира фанаты артистки пожелали ей здоровья.