Со звездой 90-х произошла кровавая драма

Популярная артистка сильно пострадала в горах

Исполнительница хита "Окончен школьный роман" Наталья Штурм решила отдохнуть и уехала с сыном на юг России. К сожалению, расслабиться не удалось. Все испортил паразит, атаковавший певицу.

После прогулки в горы артистка подцепила клеща, но сразу этого не заметила. Видео, в котором рассказала о случившемся, и фото паразита она выложила в соцсети.

"Клещ пробрался через штанину и впился. Вокруг все покраснело. Я его заметила только утром, то есть я переспала с клещом", – сообщила Наталья в Instagram.

Обнаружив опасное насекомое, Наталья решила удалить его. "Арсений вытащил пинцетом, но лапка осталась и пришлось иглой, ножом, вилкой... кровищииии", – пожаловалась поклонникам Штурм.

Сын не ходил с певицей в горы, где с ней произошло такое несчастье, он оставался в отеле. Теперь Наталья думает, не обратиться ли к врачу, так как клещи – переносчиками серьезных инфекций.

Фанаты певицы откликнулись на ее беду. Они вспомнили подобные случаи из своей жизни, посочувствовали любимице и дали дельные советы – срочно обратиться к врачу и сдать насекомое на проверку.

Однако нашлись и злопыхатели, которые не постеснялись в выражениях. "Взрослая тетка! В Сочи больниц нет?! Даже ребенок знает, что клеща надо на анализ нести!", "Пиши завещание", – ядовито прокомментировали такие.

Несмотря на то что для артистки извлечение клеща было болезненным, она не унывает, так как привыкла преодолевать любые трудности. И хотя происшествие, по словам Штурм, сильно испортило ей настроение, уезжать она пока не собирается, так как специально устроила веселые каникулы для сына, который в последнее время пережил немалый стресс.

Певица хотела показать наследнику Сочи и Абхазию. "Сын очень доволен. Наконец-то он смог полностью расслабиться", – рассказала она StarHit.

Не так давно звезда 90-х билась в суде за право общения с сыном.

