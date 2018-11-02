Обидчик звезды "Мы из будущего" оказался непрост

Журналисты узнали, с кем и почему сцепился известный актер

Звезда сериалов "Бригада", "Исаев", "Бедная Настя" и других Даниил Страхов сцепился с молодым человеком по имени Александр. Как выяснилось, это сын бывшего военного атташе посольства РФ в Италии.

Все произошло во дворе дома в Электрическом переулке, где живет актер. Даниил – старший по дому и, по мнению жильцов, ответственно относится к своим обязанностям, передает "МК".

Многие соседи поддерживают Страхова, только любители подымить его невзлюбили, так как он ведет активную борьбу с ними. На каждом этаже в подъезде висят объявления о том, что там курить запрещено.

Если артист поймает кого-то с поличным, то наказывает. Недавно по этой же причине у него была ссора с жильцами сверху.

По такой же причине произошел и конфликт накануне вечером. Даниил заехал во двор и пошел к своему подъезду. У выхода из итальянской частной медицинской клиники в соседнем здании стоял Александр, который работает там менеджером по продажам и иногда стоит на улице с сигаретой.

Актер увидел его курящим и сделал замечание. А тот отказался тушить окурок, вспыхнула словесная перепалка. В какой-то момент Страхов открыл бутылку с водой и облил молодого человека.

После этого они сцепились. Прохожие сразу растащили их, и серьезной драки не произошло. Даниил пошел домой, а "итальянец" – на работу, сушить мокрые вещи, после чего уехал.

Страхов через некоторое время вызвал "скорую", и его увезли в Боткинскую больницу. Там врачи осмотрели артиста и отпустили.

Поскольку от медиков поступил сигнал в полицию, стражи порядка начали проверку по данному факту. И хотя сообщение о серьезном избиении знаменитого актера оказалось только слухом, полицейские решили заняться этой историей серьезно, даже несмотря на то что Страхов к ним с заявлением не обращался.

Следователи опрашивают очевидцев происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения, и установить остальные детали им труда не составит. Они выяснят причину конфликта и зачинщика потасовки. При этом вряд ли кого-то из драчунов накажут.