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Вскрылись неизвестные детали убийства Талькова

Игорь Тальков. Фото: www.globallookpress.com
О гибели известного певца рассказал важный свидетель

Двадцать семь лет назад Игорь Тальков должен был выступать во дворце спорта "Юбилейный", но, как известно, выйти на сцену артист не успел. Началась потасовка, прозвучали выстрелы, и певец был убит. О новых подробностях трагедии рассказал бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов, ставший ее очевидцем.

"Это обычная была склока, которая переросла в грязную драку... Цепь трагических случайностей", – пояснил он "Пятому каналу".

Талькова застрелили из пистолета, который принадлежал другу певицы Азизы Игорю Малахову и попал к нему незаконно. По словам Ломова, во время потасовки, в которой и артист принимал активное участие, это оружие "переходило из рук в руки", поэтому выстрелы прозвучали случайно.

Свидетель заявил, что концертный директор Валерий Шляфман певца не убивал. Точнее, он не собирался этого делать, умысла у него никакого не было, так же, как  и у Малахова.

Однако все обстоятельства убийства Игоря Талькова и причины обвинений Валерия Шляфмана назовут следователи, заключил бывший работник МУРа.

Накануне вдова убитого певца, которая верит в торжество справедливости, пришла в Следственный комитет, где ее познакомили с результатами экспертиз по делу об убийстве мужа. Об этом сообщила РИА "Новости" ее пресс-секретарь.

Ранее в СКР заявили о возобновлении следствия по этому делу и о том, что есть основания для обвинения в убийстве Игоря Талькова его концертного директора Валерия Шляфмана.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 г. в Санкт-Петербурге перед выходом на сцену. Как рассказали тогда очевидцы, он был убит во время драки с охранниками, концертным директором Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым.

Оружие, из которого застрелили артиста, так и не найдено. Тогда Валерию Шляфману предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. В 1992 г. он выехал в Израиль. Договора об экстрадиции с этой страной у России то время не было, поэтому суд арестовал бывшего концертного директора заочно.

В марте 1993 г. следствие по уголовному делу приостановили.

Полина ДОРОЖКИНА
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