Вскрылись неизвестные детали убийства Талькова

Нибиру
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
Двадцать семь лет назад Игорь Тальков должен был выступать во дворце спорта "Юбилейный", но, как известно, выйти на сцену артист не успел. Началась потасовка, прозвучали выстрелы, и певец был убит. О новых подробностях трагедии рассказал бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов, ставший ее очевидцем.
"Это обычная была склока, которая переросла в грязную драку... Цепь трагических случайностей", – пояснил он "Пятому каналу".
Талькова застрелили из пистолета, который принадлежал другу певицы Азизы Игорю Малахову и попал к нему незаконно. По словам Ломова, во время потасовки, в которой и артист принимал активное участие, это оружие "переходило из рук в руки", поэтому выстрелы прозвучали случайно.
Свидетель заявил, что концертный директор Валерий Шляфман певца не убивал. Точнее, он не собирался этого делать, умысла у него никакого не было, так же, как и у Малахова.
Однако все обстоятельства убийства Игоря Талькова и причины обвинений Валерия Шляфмана назовут следователи, заключил бывший работник МУРа.
Накануне вдова убитого певца, которая верит в торжество справедливости, пришла в Следственный комитет, где ее познакомили с результатами экспертиз по делу об убийстве мужа. Об этом сообщила РИА "Новости" ее пресс-секретарь.
Ранее в СКР заявили о возобновлении следствия по этому делу и о том, что есть основания для обвинения в убийстве Игоря Талькова его концертного директора Валерия Шляфмана.
Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 г. в Санкт-Петербурге перед выходом на сцену. Как рассказали тогда очевидцы, он был убит во время драки с охранниками, концертным директором Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым.
Оружие, из которого застрелили артиста, так и не найдено. Тогда Валерию Шляфману предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. В 1992 г. он выехал в Израиль. Договора об экстрадиции с этой страной у России то время не было, поэтому суд арестовал бывшего концертного директора заочно.
В марте 1993 г. следствие по уголовному делу приостановили.
Возникшие на учениях НАТО проблемы привычно попытались свалить на нашу страну
Вашингтон готов пойти на все, чтобы помешать строительству газопровода