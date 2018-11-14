Не стало звезды фильма "Тихий Дон"

Актер, сыгравший много ролей в известных сериалах, умер в Подмосковье

Сергею Юртайкину был 91 год. Он скончался в поселке Снегири Истринского района. Об этом рассказали его родственники и в пресс-службе ВГИКа, в котором он когда-то учился.

"В ночь с 13 на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК имени Герасимова актерской мастерской Сергей Герасимова (выпуск 1953 года) Сергей Юртайкин. Один из студентов Сергея Аполлинариевича, сыгравший в легендарном "Тихом Доне", – записано на сайте вуза.



Актер родился в селе Старое Синдрово Пензенской губернии Краснослободского района (сейчас это республика Мордовия) 18 октября 1927 года. После окончания ВГИКа он был зачислен в Театр-студию актера Сергея Герасимова.

Он снялся в таких фильмах, как "Тихий дон", "Верные друзья", "Невероятные приключения итальянцев в России", а также сериалах "Дальнобойщики-2" и "Марш Турецкого".

Помимо съемок и службы в театре Юртайкин много занимался общественной деятельностью. Работал на дубляже. В многосерийном фильме "Тихий Дон" он сыграл роль Валета.

В последние годы актер жил у своего племянника – священника Макария Юртайкина.