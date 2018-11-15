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Меладзе взбесился и послал фанатов

Валерий Меладзе . Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Популярный артист резко ответил на нападки поклонников

После того как в одном из изданий было опубликовано совместное интервью Валерия Меладзе и его нынешней жены – бывшей солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой, – фанаты с новой силой набросились на пару, посыпались оскорбления. И певец не выдержал.

"Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких", – заявил артист в Instagram. И пояснил: "Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе.".

Что касается детей, о которых "так беспокоятся фанаты", то тут все в порядке, дал понять Меладзе. "Дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них, как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я горжусь", – отметил он. И "пора всем успокоиться", призвал певец.

А его супруга посоветовала пользователям Сети обратить внимание на себя. А чересчур назойливой поклоннице Джанабаева пригрозила судом "за оскорбления и преследование". 

У ззведной пары растут двое сыновей. После рождения младшего Альбина взяла длительный декретный отпуск. Однакобез дела не сидела – получила диплом психолога и задумала новые композиции.

Артистка и до этого вступалась за мужа. Она отвечала злопыхателям, что Меладзе не бросал детей от первого брака. "Они прекрасно живут, учатся, выходят замуж и ни в чем не нуждаются", – сообщила о дочерях супруга певица.

В Большом Кремлевском дворце в пятницу, 16 ноября, пройдет концерт Валерия Меладзе. Предположительно, артист выступит в дуэте с женой. 

Ранее  они уже выступали вдвоем на фестивале "ЖАРА" в Баку во время творческого вечера певца. 

Полина ДОРОЖКИНА
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