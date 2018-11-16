Умер знаменитый музыкант

Известный композитор скончался в 63 года

Не стало Ивана Смирнова – автора музыки к фильму "Бой с тенью – 2" и "Дом дураков". Об этом сообщил создатель компании Music Box Андрей Большаков.

"Родные мои! Сегодня отошел ко Господу один из лучших гитаристов России", – написал он в Facebook несколько часов назад. И попросил "всех верующих людей помолиться о упокоении его грешной души".

Почему и где скончался музыкант, не известно. Однако друзья музыканта отметили, что смерть была внезапной. Вчера днем он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

За два дня до этого гитарист играл на юбилейном концерте музыканта Юрия Нугманова. В декабре он должен был выступать в клубе "Союз композиторов".

Смирнов играл в ансамблях "Арсенал" и "Голубые гитары". Известность ему принесли саундтреки к фильмам "Бой с тенью – 2" и "Дом дураков". Кроме того, композитор написал музыку к документальному фильму "Russian Factor", снятого для телекомпании CNN.

Его называли русским Хендриксом, выдающимся музыкантом...

