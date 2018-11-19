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От оскандалившегося Малахова бегут работники

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Источник из команды телеведущего "Прямого эфира" слил неприятные подробности его работы

Команда Андрея Малахова, ушедшая за ним с Первого канала на "Россию", развалилась. От известного телеведущего ушли почти все его лучшие работники. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. 

По словам осведомителя, за год рабочий штат "Прямого эфира" почти полностью обновился. Чаще всего свои места покидали редакторы, пишет URA.RU. При этом причин массовых увольнений источник не назвал. 

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Пока на канале ситуацию никак не прокомментировали. Малахов также предпочел хранить молчание. 

Совсем недавно на журналиста обрушились критикой зрители его телепередачи. Их возмутил скандальный выпуск с 63-летней женой эпатажного фрика Гогена Солнцева Екатериной. Под записью выпуска на YouTube разочарованные зрители оставили сотни комментариев, требуя от Андрея Малахова прекратить снимать "эту грязь". Особо радикальные даже потребовали закрыть программу.

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Андрей Малахов недоедает
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Марина МОНРО
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