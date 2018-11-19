Звезду эстрады сбила машина

Солист ансамбля "Поющие гитары" попал в ДТП

На Валерия Ступаченко и его жену наехал автомобиль. Это случилось в Санкт-Петербурге.

Артист находится в тяжелом состоянии, у его супруги травмы средней степени тяжести, сообщает "Росбалт".

Авария произошла в воскресенье, 18 ноября. Певец с женой был сбит на пешеходном переходе.



Виновник аварии сбежал с места происшествия. Сейчас полиция ищет его.

В юности Валерий Ступаченко он учился в музыкальном училище Грозного и в том же городе участвовал в эстрадном коллективе Дворца культуры.

После армейской службы на космодроме "Байконур", где продолжал заниматься музыкой, закончил Санкт-Петербургский государственныйуУниверситет культуры и искусств.

Позже работал в коллективе Ленинградского диксиленда, был солистом в джаз-оркестре под управлением Иосифа Вайнштейна и популярного ВИА "Калинка".

В январе 1969 г. стал вокалистом "Поющих гитар".Многие песни в его исполнении стали популярными. Среди них "Синий иней", "Соловей", "Я пою", "Проводы", "Джулия" и другие.