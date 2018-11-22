Раскрылись подробности состояния Пельша

Артиста и телеведущего никто не доставлял в больницу

Владислав Пельш прибыл туда сам. Об этом рассказала его представитель, чем опровергла новость о срочной госпитализации звезды экрана.

Шоумен появился в клинике на плановую проверку перед длительной экспедицией, объяснила Агентству городских новостей "Москва" Екатерина Соколова.

"Валдис отправляется в экспедицию в Антарктиду на 45 дней, это будет большой телепроект", – отметила она. И добавила, что артист, "как и все участники", проходит необходимое обследование перед поездкой.

"Ни о какой госпитализации речи не идет", – заявила помощница Пельша.

Ранее поступила тревожная информация о том, что телеведущего экстренно увезли в одну из московских клиник. Сообщалось, что врачи обнаружили у него нарушение сердечного ритма. а кардиологи оценили состояние шоумена как средней тяжести.