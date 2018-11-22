Раскрылись подробности состояния Пельша

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Владислав Пельш прибыл туда сам. Об этом рассказала его представитель, чем опровергла новость о срочной госпитализации звезды экрана.
Шоумен появился в клинике на плановую проверку перед длительной экспедицией, объяснила Агентству городских новостей "Москва" Екатерина Соколова.
"Валдис отправляется в экспедицию в Антарктиду на 45 дней, это будет большой телепроект", – отметила она. И добавила, что артист, "как и все участники", проходит необходимое обследование перед поездкой.
"Ни о какой госпитализации речи не идет", – заявила помощница Пельша.
Ранее поступила тревожная информация о том, что телеведущего экстренно увезли в одну из московских клиник. Сообщалось, что врачи обнаружили у него нарушение сердечного ритма. а кардиологи оценили состояние шоумена как средней тяжести.
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