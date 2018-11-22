Звезда "Улиц разбитых фонарей" исчез без следа

Актер не вернулся домой после работы

Олег Куртанидзе вышел из молодежного театра, в котором был режиссером, и пропал Это было еще 15 ноября. Последняя запись на его странице во "ВКонтакте" от того же числа.

Родные обртились с заявлением о его исчезновении в полицию. Там стали разбираться и выяснили, что по банковской карте актера куплен билет на поезд в Сибирь, где у мужчины живут какие-то дальние родственники, а потом с нею совершены еще восемь операций в разных городах.

Проводница поезда опознала Куртанидзе и рассказала, что в поездке он вел себя спокойно, не выпивал. Однако на конечной станции полицейские его не встретили, так как актер незаметно вышел через другой вагон, рассказал художественный руководитель театра Владимир Коренной, передает сайт "Комсомольская правда".

"Ничего не предвещало каких-то проблем. Олег Куртанидзе сейчас работал над грантовым спектаклем, по Островскому... Мы обязаны все сделать в сроки. И вот что случается! Конечно, сейчас бросили все силы, работаем втроем над постановкой, очень сложно браться за уже начатый проект", – добавил худрук.

Коллеги рады, что режиссер жив, но не знают, почему он так подвел труппу. Куртанидзе, по словам коллег, человек ответственный и любит свое дело.

Возможно, он зашел "в тупик в работе над постановкой", – преположил Коренной. И добавил, что в театре ждут возвращения режиссера.

Переживает и жена – тоже актриса, которая приехала с ним в Тольятти. У супругов маленькая дочка – ей полтора годика. Недавно семье выделили от театра просторную квартиру.

И все, казалось бы, у Олега Куртанидзе, который сыграл в нескольких сериях "Улиц разбитых фонарей" и других отечественных сериалах, хорошо складывается. Только он почему-то не возвращается...