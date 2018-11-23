Всплыла причина расставания Фадеева с близким человеком

Известная певица окончательно ушла от продюсера

Юлия Савичева отказалась сотрудничать с Максимом Фадеевым из-за ее мужа. Такое мнение выразили ее коллеги.

По их словам, артистка решилась на это под давлением супруга – музыканта Александра Аршинова. Он настраивал Юлию против Максима, то о нестатусной машине говорит, то заявляет, что ей по статусу положено летать только бизнес-классом, передает EG.RU.

Артистка же "простой" человек, которому не надо многого. Однако под влиянием мужа она тоже начинает что-то требовать, а продюсерам это не нравится.

Хотя вокруг Савичевой и Фадеева сейчас ходят разные слухи, они разошлись мирно. Юлия поблагодарила Максима за долгие годы совместной и успешной работы, а Фадеев назвал Савичеву уникальной и пообещал обязательно ей помогать.

В соцсетях Юлии больше нет указания на продюсерский центр Максима. У нее новая команда, состав которой певица еще не назвала, и она начала работу над новым альбомом. Пиар-агентом артистки стала Юлия Сажина, когда-то сотрудничавшая с Фадеевым.

Настоящая причина ухода Савичевой от Фадеева пока не названа. "Ну, в этой жизни всякое бывает. Времена меняются, что-то заканчивается, что-то начинается. Тем не менее жизнь продолжается. И, наверное, это самое хорошее, что с каждым из нас может случиться", – отметила Сажина.

Первые слухи о разладе в этом творческом союзе поползли в 2017 г., после того как Савичева родила дочь. Уже тогда говорили, что она уйдет от Фадеева.

Да и в целом отношения артистки с продюсером складывались не так хорошо, как она говорила. Тот крайне отрицательно реагировал на попытки подопечных устроить личную жизнь. И не обрадовался, когда Юлия вышла замуж, а потом родила.

А ведь Савичева с детства была под присмотром Фадеева. Будучи маленькой девочкой, Юлия записала бэк-вокал для певицы Линды, которую продюсировал Максим. Потом он привел ее в "Фабрику звезд". Написал артистке песни "Высоко" и "Прости за любовь", которые стали хитами и принесли ей популярность. А позже же смог отправить исполнительницу на "Евровидение" в обход победившей на "Фабрике" Полины Гагариной.