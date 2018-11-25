В Дагестане ранили заслуженную артистку республики

Нибиру
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Машидат Омарова пострадала в результате стрельбы в Махачкале.
Неизвестный открыл огонь по заслуженной артистке Дагестана. ЧП случилось во дворе ее дома. Певицу экстренно доставили в больницу и прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по республике.
Возбуждено уголовное дело.
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