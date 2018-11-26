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На Украине травили газом выступавшую в России артистку

Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
На концерте певицы в Харькове случилось происшествие из ряда вон

Вчера Настя Каменских выступала в одном из торговых центров известного украинского города. Послушать ее пришли несколько тысяч человек. Однако, пока артистка пела, некоторые из поклонников пострадали.

В 20 м от сцены кто-то неожиданно распылил слезоточивый газ, сообщает "РЕН ТВ". Зрители почувствовали резь в глазах и першение в горле. Некоторые из них ушли с концерта.

Сама Настя, хотя и вдохнула едкие пары, все же осталась на импровизированной сцене, чтобы не спровоцировать панику и давку. Хорошо, что обошлось без жертв.

Полицейские и врачи прибыли по вызову очень быстро. Сейчас следователи выясняют, кто мог быть виновником ЧП.

Каменских после выступления поблагодарила поклонников. "Харьков, спасибо огромное за концерт и спасибо фанатам за рисунки!" – сказала она в ролике, который поместила в сторис Instagram, но о случившемся при этом умолчала. 

Фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских стала популярной в России, выступая в дуэте с рэпером Потапом. В прошлом году она начала сольную карьеру. Ее считают одной из самых успешных певиц Украины, а читатели журнала "Viva!" назвали ее красивейшей женщиной в Незалежной.

В 2008 г. она участвовала в телевизионном проекте "Две звезды" на Первом канале в России. 

О личной жизни певица не рассказывает. Ранее ей приписывали роман с Потапом, но это так и осталась на уровне слухов. Известно только то, что Настя Каменских пока не замужем.

Полина ДОРОЖКИНА
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