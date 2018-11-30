Известный телеведущий разоблачил звезд

В жизни и работе звезды экрана было много всего

Через несколько дней Юрию Николаеву стукнет 70. За несколько дней до солидного юбилея он рассказал о личной жизни, поделился мнением о современном ТВ. Вспомнил удивительные случаи и припечатал современных знаменитостей.

Первый ведущий "Утренней почты" женат 40 лет. Он не верит "в семьи, в которых нет ссор". У них с супругой не раз кипели страсти, да еще какие, как и у других людей, которые любят друг друга. Доходило и до некоторых крайностей.

Раньше жена "могла обидеться, резко замолчать и два дня не произнести ни слова" и "разводом тоже угрожала", цитирует Николаева StarHit. Но теперь уже все в прошлом, и шоумен даже не думает о расставании.

Юрий Александрович общался со многими знаменитостями. Некоторые его удивляли. Больше других поразил Муслим Магомаев.

Сначала певец сразу, в отличие от других, согласился приехать по приглашению на передачу, потом еще и советовался, что исполнять. Позже, когда ведущий позвал его на свое 50-летие, то даже отказался от съемки. И Юрий Николаев "понял тогда одну вещь – чем выше человек стоит, тем проще он в общении".

Но теперь все изменилось. По словам шоумена, "сейчас карьера у наших звезд немножко по-другому строится, одних секьюрити по 15 штук".

Николаев работал на телевидении с 1975 по 2003 год. Именно он открыл в программе "Утренняя звезда" таких известных ныне артистов, как Юлия Началова, Сергей Лазарев, Пелагея и другие. Однако сейчас, посетовал Юрий Александрович, таких передач почти нет, разве что "Голос" и "Голос.Дети".

Он вообще далеко не в восторге от современного российского ТВ, которое "превратилось в некий экспериментальный манеж, на котором пробуют силы разные люди, в том числе и дилетанты", и, к сожалению, "скандал способен дать больше очков, чем талант". Да и нынешняя тенденция – "все выносить на обсуждение" – это не для Николаева.

"Парадокс: мы сами приучаем зрителя к дурному вкусу, сажаем на иглу. Как бы ни ругали советское ТВ, но там были две вещи – профессионалы и выбор", – отметил Юрий Александрович, цитирует EG.RU.



Но хорошие ведущие, по его мнению, на телевидении есть – Дмитрий Нагиев, Иван Ургант. И в целом ТВ есть куда расти...