Умер известный русский писатель

Основатель постмодернизма в России ушел из жизни в больнице

На 82-м году жизни скончался русский писатель Андрей Битов. Об этом на своей странице в Facebook написала литературный критик Галина Юзефович.

Она отметила, что Битов долгое время лежал в больнице, а рядом с ним постоянно была его мать Анна Бердичевская. Однако врачи не смогли ничем помочь писателю.

Андрей Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературе, лауреатом премий журналов "Дружба народов", "Новый мир", "Иностранная литература".