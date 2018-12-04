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Доронина станет президентом

Татьяна Доронина. Фото: www.globallookpress.com
У МХАТа имени Горького теперь другой художественный руководитель

А так долго возглавлявшая его Татьяна Доронина займет другую должность. Причем специально для нее введенную, заявили глава Минкультуры РФ Владимир Мединский и советник президента России Владимир Толстой.

"Московский Художественный академический театр имени Горького возглавит известный режиссер и продюсер Эдуард Бояков", – сообщил министр. И добавил, что замом нового руководителя театра по творческой работе назначен заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части – писатель и публицист Захар Прилепин.

А Доронина будет там не кем иным, как президентом театра.

"Татьяна Васильевна остается... Ей в помощь придет команда молодых энергичных людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького", – отметил Толстой. Актрису и длительное время худрука попросили возглавить художественный совет театра, добавил Мединский.

МХАТ "сохранит свою патриотическую, яркую позицию" и "будет развиваться", заверил министр. Он пообещал увеличить поддержку театру и не снимать ни одной постановки, которая пользуется успехом.

Татьяна Доронина руководила Московским художественным академическим театром имени Горького почти 32 года. Она заняла эту должность в 1987-м.

Полина ДОРОЖКИНА
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