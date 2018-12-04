Артисту было 49 лет

Виталий Ендовицкий ушел из жизни в Москве. В конце ноября он был госпитализирован с инсультом, врачи боролись за его жизнь, однако спасти Ендовицкого не удалось.

Артист появился на свет в Воронеже 31 июля 1969 года. Окончил Воронежский институт искусств в 1995 г., затем переехал в Москву, сообщает портал "Блокнот Воронеж". Служил в театре-школе "Образ". Зрителям Виталий запомнился ролями в сериалах "Универ", "Свидетели", "След", "Следаки" и других.

Прощание с Виталием Ендовицким состоится 5 декабря.