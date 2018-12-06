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Умерла известная актриса

Кадр из сериала "Земский доктор. Любовь вопреки" (2014)
Всю жизнь она служила одному театру

Галина Анисимова скончалась в Москве 6 декабря на девяностом году жизни.

"До последнего Галина Александровна блистала на сцене родного театра в спектаклях текущего репертуара, репетировала в премьерной постановке, активно участвовала в жизни театра", – рассказала РБА пресс-атташе Театра Маяковского Олеся Вартанова.

Артистка родилась в 1929 году. Училась во ВГИКе, затем в Театральном училище имени Бориса Щукина. С 1952 г. Анисимова служила в Театре Маяковского, в 1980-м получила звание народной артисткой РСФСР.

Галина Александровна запомнилась зрителям ролями в спектаклях "Мертвые души", "Женитьба", "Плоды просвещения" и других.

Валентина МАЙОРОВА
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