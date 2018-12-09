Актер из "Возвращения Мухтара" умер от рака

Тарас Мельничук ушел из жизни в возрасте 27 лет

Украинский артист боролся со страшным недугом на протяжении последних нескольких лет, однако накануне его сердце перестало биться. Три года назад врачи обнаружили у него тяжелое онкологическое заболевание – острый миелоидный лейкоз.

О смерти Мельничука сообщило Минкультуры Украины.

"Министерство культуры Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой – смертью талантливого украинского актера Тараса Мельничука. Светлая ему память …", – говорится в сообщении.

Актерскую карьеру Мельничук начал сразу после завершения обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Он активно начал выступать на театральной сцене и на телевидении.

В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Среди лучших его работ, в частности, такие постановки как "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и другие. Российскому зрителю он известен прежде всего по участию в сериале "Возвращение Мухтара".