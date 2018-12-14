Ушел из жизни режиссер программы "Время"

Он посвятил любимому делу почти 30 лет

Владимир Пролетов скончался в Москве. Ему было 62 года. О его смерти сообщил руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов в эфире вечернего выпуска новостей.

"Программа "Время" – единственная запись в его трудовой книжке... Кадры, снятые другими, он собирал в репортажи. Монтировал сам, руководил, передавал опыт", – отметил телеведущий.

Несмотря на то что "новости на телевидении живут в сумасшедшем ритме", он успевал всегда, "даже когда это было невозможно", передает телеканал "360". Режиссер всегда был спокоен, "никто не может вспомнить, чтобы он хотя бы повысил голос", добавил Клейменов.

Соболезнования по поводу смерти Владимира Пролетова выразил глава Союза журналистов Владимир Соловьев. "Талантливый и душевный человек, суперпрофи – монтажер и режиссер программы "Время", сосед и соратник по множеству сложнейших командировок... в 62 года!.. как жаль!" – написал он в Facebook.

"Время", режиссером которого был Пролетов, впервые вышло в эфир в 1968 году. В Советском Союзе это была главная информационная программа. С декабря 1998 г. ее ведут Екатерина Андреева и Кирилл Клейменов, который в 2004 г. перешел на административную работу, но в начале 2018-го снова стал вести основной выпуск программы. И хотя в мае он объявил, что больше не будет ведущим передачи, в октябре стало известно о его возвращении.