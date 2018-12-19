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Ушел из жизни известный актер

Олег Мартьянов. Фото: кадр их фильма "Голубка"
Заслуженный артист скончался после продолжительной болезни

Олег Мартьянов умер в Москве во вторник, 18 декабря. Об этом сообщили в Малом театре, которому он служил 45 лет.

"На 67-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов... Выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Память о нем сохранится в наших сердцах", – записано на сайте театра.

Актер давно не выходил на сцену. "Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу", – рассказал "РЕН ТВ" худрук Малого театра Юрий Соломин.

Соломин отметил, что Мартьянов уже давно не работал в театре.

Олег Мартьянов родился 18 марта 1952 года. В 1973 г. окончил Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина и поступил в труппу Государственного академического Малого театра, там и прошла вся его творческая жизнь.

Участвовал в 70 спектаклях – "Конек-горбунок", "Не все коту масленица", "Царь Иоанн Грозный", "Господа Головевы", "Недоросле" и других. 

Также актер снимался в кино. Он сыграл в 13 картинах и фильмах-спектаклях, среди которых "А вы любили когда-нибудь?", "Черная акула", "Посвящение в любовь". Звездной стала для него роль благородного и доброго Виктора Смирнова в ленте "Голубка". 

Кроме того, Мартьяновучаствовал в записи аудиокниг, среди которых было много сказок.

Полина ДОРОЖКИНА
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