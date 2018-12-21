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Умерла знаменитая актриса

Кадр из фильма "Случайный вальс" (1989)
Автор пьесы "Фантазии Фарятьева" скончалась в Санкт-Петербурге

Алла Соколова ушла из жизни в 74 года. Об этом рассказал художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

"Она тяжело болела последние годы", – сообщил он ТАСС.

Советская и российская актриса, драматург, сценарист Алла Соколова родилась 2 февраля 1944 г. в Коврове. Окончила актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. Карпенко-Карого.

Ее актерская карьера началась в театрах Душанбе и Лиепае. В 1966 г. Соколова заочно окончила ГИТИС имени Луначарского.

С 1967 по 1973 г. играла в Рижском театре русской драмы. Позже играла в Театре имени Ленинского комсомола в Ленинграде.

В городе на Неве она дебютировала как драматург. Огромную популярность в СССР ей принесла третья по счету пьеса – "Фантазии Фарятьева", которую сразу поставили в БДТ, потом в "Современнике", Центральном театре Советской армии, Рижском театре русской драмы, Ереванском государственном русском драматическом театре имени К.С. Станиславского.

Позже по ней был снят художественный двухсерийный фильм "Фантазии Фарятьева". Главные роли в нем сыграли известные актеры Андрей Миронов и Марина Неёлова.

C 1 февраля 2014 г. спектакль "Фантазии Фарятьева" в постановке режиссера и педагога Веры Петровны Камышниковой возобновлен на Старой сцене московского театра "Мастерская Петра Фоменко".

У Аллы Соколовой были и другие известные пьесы: "Кто этот Диззи Гиллеспи?", "Дом наполовину мой", "Эльдорадо", "Люди, звери и бананы", "Раньше", "Бес счастья", "Либерте… Эгалите…" .

В 1980 г. драматург написала сценарий к фильму "Мой папа – идеалист". Картину снял знаменитый режиссер Владимир Бортко.

В 1990 г. Соколова сама сыграла главную роль в фильме Светланы Проскуриной "Случайный вальс". Он получил приз "Черная пантера" за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Марселе.

Полина ДОРОЖКИНА
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