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Скончалась заслуженная артистка России

Министр культуры РФ Владимир Мединский и Райна Праудина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Райна Праудина ушла из жизни в 83 года

Печальное известие появилось на сайте театра "У Никитских ворот". Заслуженная артистка России и народная артистка Латвии Райна Праудина умерла накануне, 2 января. Актриса долго болела, отмечается в сообщении.

"Скорбим вместе с родными и близкими Райны Борисовны", – говорится на сайте.

Дата и время прощания с артисткой пока не названы.

Праудина проработала в  Рижском театре русской драмы почти три десятка лет. После она выступала в  Государственном академическом театре имени Вахтангова, а в последние годы выходила на сцену театра "У Никитских ворот".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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