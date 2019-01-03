Скончалась заслуженная артистка России

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Печальное известие появилось на сайте театра "У Никитских ворот". Заслуженная артистка России и народная артистка Латвии Райна Праудина умерла накануне, 2 января. Актриса долго болела, отмечается в сообщении.
"Скорбим вместе с родными и близкими Райны Борисовны", – говорится на сайте.
Дата и время прощания с артисткой пока не названы.
Праудина проработала в Рижском театре русской драмы почти три десятка лет. После она выступала в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а в последние годы выходила на сцену театра "У Никитских ворот".
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