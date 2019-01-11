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Звезда известного шоу сильно покалечилась

Татьяна Тотьмянина. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Знаменитая фигуристка получила увечье не в первый раз

Чуть больше года назад у Татьяны Тотьмяниной был перелом ноги. Травма оказалась настолько серьезной, что чемпионке сделали три операции. Несколько часов назад стало известно, что она снова ограничена в движении из-за повреждения.

Фигуристка рассказала об этом в Instagram. На ее странице в соцсети опубликовано фото, на котором у нее перебинтована нога. "Новый год. Новая нога. Здоровья всем!" – сообщила спортсменка. И прикрепила хештег #ненавижусвоюработу.

Перелом это или другая травма, Татьяна не уточнила. Поклонники обеспокоены здоровьем чемпионки и пожелали ей как можно быстрее восстановиться.

"Что-то ты постоянно в гипсе". 

"Елки палки, ну как так-то? "

"Расстроилась до слез, скорейшего выздоровления". 

"Ай-я-яй! Как же так?! Перелом?" 

"Здоровья! Господи, что ж такое-то? Удачи".

"Пусть быстрее заживет!.. Недавно ведь только у Вас был перелом".

"Ох! Танечка, опять и снова! Выздоравливайте!" 

"Поправляйтесь".

"Танечка, скорейшего, удачного выздоровления! Любим!"

"Здоровья Вам, дорогая! Маленькая, сильная и прекрасная женщина! Покоя и много-много отдыха! Вы так этого достойны". 

"Берегите себя". 

"Это какая-то нездоровая традиция становится у Вас в праздники... Скорейшего выздоровления!" 

Поддержали Тотьмянину и знаменитости. Фигуристка Ирина Слуцкая попросила ее: "Поправляйся скорее!" Актриса Дарья Мороз обратилась с добрыми словами. "Дорогая, держись. Пусть на этот раз все будет отлично!" – заявила она. 

Нашлись и те, кто посоветовал спортсменке оставить работу и полностью заняться семьей. "Кто злой гений, который заставляет Вас пахать?", "Бросайте ее, работу эту! Отец семейства обеспечит!" – написали такие.  

С 28 декабря по 7 января в ледовом дворце ВТБ проходило ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и мышиный король". Среди его звездных участников были и олимпийские чемпионы, в том числе Татьяна Тотьмянина. 

За время карьеры травм у знаменитой фигуристки было немало. В 2004 г. на этапе серии Гран-при Skate America после неудачной поддержки партнера она упала на лед, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Тогда у нее было сотрясение мозга и множественные гематомы. 

Однако отважная спортсменка не только восстановилась, но и через два года завоевала золотую медаль на зимней Олимпиаде в Турине. После этого фигуристка целиком посвятила себя семье и стала выступать на ледовых шоу.

И там не обошлось без повреждений. В предпоследний день 2017 г. Татьяна сломала правую ногу, но не потеряла бодрости духа.

"Отношусь к ситуации по-философски. Сломанная нога – не повод для расстройства, а время передохнуть. Хочу извиниться перед нашей командой и дорогим зрителем за сложившиеся обстоятельства. Живем дальше. Скоро буду с вами! Всех люблю", – обратилась она тогда к поклонникам.

Полина ДОРОЖКИНА
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