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Умер популярный телеведущий

Фото: www.globallookpress.com
Виктор Мочалов известен по программам на канале 2х2

Печальная новость появилась на официальном сайте телеканала.

"Для нас он навсегда останется добрым другом и ответственным человеком", – говорится в сообщении.

Виктор Мочалов вел популярные программы: "Новости анимации", "Итоги интернета", "Межгалактический огонек 2×2".

Команда телеканала выразила глубокие соболезнования родным и близким ведущего.

Жизнь Мочалова складывалась непросто. Он был диктором на радио, но случилось так, что он потерял работу, а новую найти так и не сумел. В итоге пожилой мужчина был вынужден раздавать листовки, рекламируя чебуречную. Его хорошо поставленный голос привлек сотрудника телеканала, который и привел его в редакцию. В новом амплуа Мочалов полюбился многим зрителям.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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