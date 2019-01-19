Скончался известный сатирик

Семен Лившин умер на 80-м году жизни

Знаменитый одессит ушел из жизни в четверг, 17 января, в американском городе Сан-Диего. Об этом сообщил его друг, писатель Валерий Хаит.

"...ушел из жизни известный одессит, когда-то мой близкий, а в последние годы, уже в буквальном смысле, далекий друг Семен Лившин", - написал он в своем Facebook.

Лившин был автором и участником первой команды КВН, появившейся в Одессе. Кроме того, он работал во многих известных изданиях. Когда жил в Москве, писал фельетоны для "Известий". После переезда в Штаты сатирик стал президентом Американской лиги КВН. В России известны его книги "Дама с собачкой Баскервилей", "Дерибасовская, угол Монмартра" и "Между нами, классиками".

Известный сатирик несколько лет боролся с болезнью.

"При этом был очень суеверным. Точнее, осторожным… О его отъезде за рубеж даже близкие друзья узнали в последний момент. Как, впрочем, и о его, оказавшейся смертельной, болезни…" – с грустью отметил Хаит.

Сообщение о смерти Лившина ТАСС подтвердил президент Американской лиги КВН Евгений Каминский.

"Заболевание развивалось быстро, хотя были периоды, когда он вдруг становился прежним Семеном – острил, шутил. Но болезнь брала свое. Плюс сердце, дыхание, все это навалилось", – рассказал он.

Лившина похоронят там же, в Сан-Диего. Прощание с артистом состоится в воскресенье, в три часа дня.