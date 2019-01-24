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Разочарованная певица МакSим выбросила самое ценное

Певица МакSим. Фото: www.globallookpress.com
Артистка дала откровенное интервью

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) рассказала о том, почему в одночасье оставила сцену, посвятив себя детям, и что заставило ее вернуться. 

Популярная исполнительница МакSим исчезла из поля зрения фанатов и прочей заинтересованной общественности несколько месяцев назад. Тогда артистка сделала заявление, что из-за серьезных проблем со здоровьем решила сделать паузу в карьере. За это время Марина с головой окунулась в личную жизнь: занялась здоровьем и воспитанием двух дочерей Александры и Марии. А еще певица наконец завершила ремонт в своей роскошной квартире, над которым корпела несколько лет.

Выждав необходимое время, артистка вернулась к поклонникам. МакSим объяснила, что у нее случилось эмоциональное выгорание, которое осложнилось проблемами со здоровьем. "Я перфекционист. И в профессии такая была. Меня недолюбливали организаторы концертов, потому что я душу вынимала из них, добиваясь, чтобы каждая мелочь была на своем месте. Потому что меня учили в университете: успех складывается из мелочей. И эта фраза для меня стала значимой", – рассказала артистка.

Такой подход Марина применяла и в отношении дочерей. "Когда у меня появились дети, я тоже переживала из-за каждой мелочи и боялась что-то упустить и потом не успеть догнать. Уж очень быстрый темп жизни и развития сейчас. Но так можно с ума сойти", – призналась певица.

Однажды дошло до того, что она, поддавшись эмоциям, выбросила самое ценное для творческого человека – все награды, дипломы и прочие знаки отличия. "В один прекрасный момент (это было после рождения Маши) я так разочаровалась в своей творческой деятельности, что все их сгребла и выкинула на балкон. И они там валялись под снегом и дождем", – сообщила МакSим.

К счастью, близкие вовремя собрали, отремонтировали и даже отреставрировали награды певицы и вернули их ей. "К тому времени я пришла в себя, увидела все в новом свете, начала вновь ценить любовь людей, меня окружающих (друзей и поклонников), и эти награды снова стали для меня важны и значимы", – цитирует певицу "Теленеделя".

Сейчас, по признанию Марины, она учится расставлять приоритеты. "Где-то выдохнуть, где-то отнестись к проблеме спокойнее, где-то отдать ее решение специалистам, не делать все самой", – заключила исполнительница.

Олег РАЙЦИН
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