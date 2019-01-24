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"Счастливые": в Сети появилось фото Стриженовой с известным певцом

Екатерина Стриженова. Фото: www.globallookpress.com
Общественность бурно отреагировала на публикацию

Екатерина Стриженова обнародовала фотографию, на которой запечатлена вместе с известным исполнителем. Поклонники не остались равнодушными к снимку.

Сейчас среди знаменитостей модно делиться с общественностью архивными фотографиями. Не осталась в стороне и Екатерина Стриженова. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная телеведущая опубликовала снимок, сделанный почти 30 лет назад.

"Привет из прошлого! Александр Розенбаум прислал мне фото со съемок фильма "Побег на край света". С тех пор прошло 29 лет! (1990г). Но нас ведь еще можно узнать?!" – сообщила телеведущая. Поклонники не оставили без внимания (и комментариев) опубликованный кадр. По мнению фанатов, благодаря снимку очень заметно сходство Екатерины с ее младшей дочерью Александрой.

Александр Розенбаум. Фото: www.globallookpress.com

"Какая вы хорошенькая))))" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), "Конечно же Вас можно узнать, такие хорошенькие!!! Вы вообще очень красивая, я так уважаю вас и вашу семью!!!", "Катя, а Вы не изменились , такая же молодая и красивая!", "Красивые и счастливые))", "Господи как хороша!!", "Вы мне нравитесь в любом возрасте❤Очень вы красивая женщина", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто умудрился все же найти различия. В частности, фанаты обратили внимание на изменившийся размер груди Екатерины. Дескать, сейчас он гораздо больше.  В качестве доказательства подписчики привели снимок Стриженовой, сделанный пару месяцев назад. На фото популярная телеведущая запечатлена в длинном зеленом платье, достаточно закрытом, однако же не сумевшем спрятать ее внушительный бюст. Тогда этот кадр никого из комментаторов не оставил равнодушным.

Олег РАЙЦИН
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