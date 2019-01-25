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Деньги кончаются: Андрей Губин возвращается на ТВ

Андрей Губин. Фото Татьяны Кузьминой /ИТАР-ТАСС/.
Некогда известный артист вновь пытается попасть на телеэкраны

На протяжении многих лет об Андрее Губине, исполнителе таких хитов, как "Танцы" и "Лиза", ничего не было слышно, артист будто бы в одночасье исчез. И вдруг певец объявился – он снялся в популярном шоу, потому что, по слухам, у него заканчиваются деньги.

В последний раз Андрей Губин давал сольный концерт аж 14 лет назад. Когда-то певца буквально рвали на кусочки, звали на все "сборники", давали престижные музыкальные награды. Казалось, артист на вершине успеха и славы. И вдруг в одно мгновение Андрей Губин исчез. Даже говорили, что исполнитель покинул Россию.

Спустя несколько лет артиста сняли на улице, появились слухи, будто он болен. Журналисты немедленно встрепенулись и начали разыскивать Андрея Губина. Певец стал давать интервью. По слухам, он решил напомнить о себе, так как у него начали кончаться деньги. Якобы певец нигде не трудоустроен, его не зовут петь на корпоративах, а организаторы концертов и имени его не помнят.

Андрей Губин появился на шоу "Сегодня вечером" и рассказал о своей жизни. Артист не стал скрывать, что причина его ухода в тень – болезнь неврологического характера. "На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", – объявил Губин.

Сейчас певец живет в Уфе и нигде не работает. Впрочем, сам Губин уверяет, что не нуждается в деньгах. Якобы он заработал достаточную сумму, чтобы чувствовать себя комфортно в нынешней ситуации. "Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, еще примерно лет на 10 есть. Авторские что-то приносят", – рассказал певец. По его словам, он бы хотел вернуться к творчеству, но болезнь не позволяет.

Ранее сообщалось, что медики поставили Андрею Губину диагноз "левосторонняя прозопалгия" и заявили, что помочь не смогут. С тех пор постоянные лицевые боли не позволяют артисту ни петь, ни улыбаться.

Олег РАЙЦИН
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