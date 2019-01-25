"Я могу вас завалить": Пригожин обомлел от дерзких слов

Продюсера будто облили из холодного душа

Иосиф Пригожин стал новым звездным героем ток-шоу Татьяны Устиновой "Мой герой". Супруг певицы Валерии рассказал о побеге из дома и о том, как его дерзко поставили на место.

Иосиф Пригожин родился и вырос в Махачкале в обычной семье. Чтобы как-то помочь родителям с деньгами, в 12 лет он уже работал парикмахером, а позже был барабанщиком в музыкальном ансамбле и регулярно выступал на свадьбах. В 16 лет Пригожин буквально сбежал из дома. Он отправился покорять Москву, даже не удосужившись поставить в известность мать. Хотя отец, коренной москвич, был только рад переезду сына в столицу.

Тогда Иосиф Пригожин мечтал стать артистом театра и кино, хотел заниматься музыкой. Но судьба распорядилась иначе. Вначале, чтобы хоть как-то выжить и получить место в общежитии, он поступил в ПТУ и вскоре получил профессию теплогидроизолировщика. Следующей ступенью в покорении столицы был уже ГИТИС.

"Когда приехал поступать в институт, оказался перед большой комиссией. Это был, по-моему, 1994 год, я уже неплохо зарабатывал. Приезжаю учиться такой весь – с цепью, в сюртуке, с охраной, на машине. Отличаюсь, так сказать, от студентов. Профессор говорит: "Вы знаете, я ведь могу вас завалить". И меня тут как холодным душем облили, я говорю: "Кого, меня?! Я вас тоже!" В комиссии просто все легли от смеха",

– рассказал Пригожин.

Сейчас он известный в шоу-бизнесе продюсер. Правда, сам Пригожин называет себя скорее менеджером. "Я с детства был переговорщиком. Если бы я не оказался в шоу-бизнесе, то, наверное, пошел бы в политику, куда-нибудь в дипломатический корпус, либо адвокатом был бы. Мне нравится вести переговоры, я люблю и умею договариваться. Я – продавец талантов", – заключил Иосиф Пригожин.