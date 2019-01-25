Дочь Пугачевой уехала из России с Киркоровым

Король российской эстрады отправился зажигать вместе с экс-падчерицей

Кристина Орбакайте улетела отдыхать за океан – в Южную Америку. В далеком путешествии к ней присоединился бывший отчим Филипп Киркоров.

Традиционно сливки российского шоу-бизнеса отдыхают в январе и феврале – когда новогодние праздники уже отгремели, а время гастрольных туров еще не наступило.

"Ежегодная традиция путешествий нашей дружной компанией! Решили рвануть в Мексику", – написала Орбакайте в своем блоге Instagram.

Кристина и Филипп давно уже не связаны родственными узами, но теплые отношения сохранили. Две звезды не раз были замечены вместе на отдыхе, чаще всего во Флориде, однако в этом году они решили выбрать более экзотическое направление.

Поклонники Кристины даже пошутили по этому поводу: "Семье Орбакайте уже пора усыновить Киркорова))) он везде с ними" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).