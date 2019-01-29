Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скончался российский рок-музыкант

Кирилл Баринов. Фото: vk.com/animaciyainfo
Артиста похоронили на городском кладбище Чистополя

В Татарстане ушел из жизни бывший участник группы "АнимациЯ" Кирилл Баринов. Что послужило причиной скоропостижной смерти рок-звезды, неизвестно.

Эту трагическую новость сообщили представители коллектива на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Баринов был звукорежиссером группы "АнимациЯ" с 2000 г., с момента ее основания, до 2008-го. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей