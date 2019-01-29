Скончался российский рок-музыкант

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
191 новости
В Татарстане ушел из жизни бывший участник группы "АнимациЯ" Кирилл Баринов. Что послужило причиной скоропостижной смерти рок-звезды, неизвестно.
Эту трагическую новость сообщили представители коллектива на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Баринов был звукорежиссером группы "АнимациЯ" с 2000 г., с момента ее основания, до 2008-го.
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры