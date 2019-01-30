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Башаров показал жену после драки

Марат Башаров с супругой. Фото: www.globallookpress.com
Пара выглядела счастливой

Спустя месяц после сенсационного известия о том, что якобы избил жену, актер Марат Башаров появился на публике вместе с Елизаветой Шевырковой. Говорят, пара выглядела счастливой и дружной.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова блеснули на премьере фильма "Русский бес". Во время мероприятия супруги выглядели вполне счастливыми. Весь вечер они  не расставались ни на минуту, с удовольствием общаясь и с другими знаменитостями, компетентно сообщает StarНit. В Сети даже можно найти фотографию, на которой Марат Башаров и Елизавета Шевыркова запечатлены с создателем киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским.

А ведь ровно месяц назад все СМИ стояли на ушах от известия, будто Марат Башаров избил Елизавету Шевыркову. Информацию подтвердил ее брат Федор. По его словам, женщина попала в больницу.

Федор отметил, что это не первый раз, когда Башаров поднял руку на Елизавету. Он рассказал, что и в 2017 г. сестре пришлось обращаться к медикам – якобы ее привезли в клинику с травмой руки.

Тогда Марат Башаров перебрал с алкоголем и распустил руки. Елизавета Шевыркова не стала жаловаться в полицию, но сообщила об этом брату, попросив его не обнародовать информацию.

О том случае никто не узнал. Жена называла Башарова заботливым папой и говорила, что сын Марсель – "внешне все же больше Марат". Только уточняла, что у него "свой характер".

Отметим, что аналогичным образом Марат Башаров вел себя и с предыдущей женой, актрисой Екатериной Архаровой. Несколько лет назад СМИ сообщили, что актер избил супругу. У нее было диагностировано сотрясение мозга и сломан нос.

Тогда Архарова не стала подавать на актера в суд, в первую очередь – чтобы не навредить маленькой дочери Марата от гражданского брака с Елизаветой Круцко. Факт был доказан, но актер не понес никакого наказания. И все же многие знаменитости публично осудили Марата Башарова за такое обращение с женой.

Людмила ФОКАНОВА
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