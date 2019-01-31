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Умер известный актер

На счету артиста более 175 фильмов

Актер Дик Миллер скончался 30 января в Лос-Анджелесе спустя месяц после своего 90-летнего юбилея.

Смерть наступила в силу естественных причин, сообщает The Hollywood Reporter.

Миллер – звезда культового фильма ужасов "Ведро крови", он также снимался в "Терминаторе", "Гремлинах", "Диком ангеле" и десятках других фильмов, а также работал на телевидении.

Валентина МАЙОРОВА
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