В Москве изуродовали известную актрису

Звезде "Театра.doc" поставили страшный диагноз

Екатерину Строгову жестоко избила соседка. Конфликт произошел из-за парковки автомобиля. Артистка получила тяжелую травму руки – сложный перелом со смещением кисти.

Ей будут делать операцию. Затем последует не меньше полутора месяцев восстановления.

"Я боли не боюсь, и готова ее вытерпеть. Но она обзывала меня такими ужасными словами! Оскорбляла, орала матом на весь двор", –

пожаловалась Екатерина корреспонденту сайта "Комсомольская правда". И отметила, что "не заслужила такого отношения". Мало того, добавила актриса, "все это безобразие" происходило на глазах ее семилетней дочери.

Скандал между женщинами вспыхнул в понедельник, 28 января. После того как в выходные был сильный снегопад и расчистить у домов еще не успели, мест для парковки из-за сугробов стало намного меньше.

Актриса приехала туда, но "не успела заглушить машину, как услышала просто дикий ор из окна на первом этаже". Соседка, живущая напротив, угрожала, что порежет шины, разобьет машину и самой актрисе "не жить".

Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что Строгова поставила машину, а сыну крикуньи не осталось места для парковки его автомобиля. Актриса сказала, что не будет разговаривать с соседкой, пока та не сменит тон. Но оскорбления и угрозы продолжали сыпаться, и Екатерина вызвала полицию.

Скандалистка выбежала на улицу и пустила в ход кулаки.

"Она сильно толкнула меня в плечо... Я вытянула руки вперед, защищаясь. Больше всего переживала, что она еще попадет в лицо. А у меня спектакли! В какой-то момент эта женщина изо всей силы схватила меня за безымянный палец и выкрутила его. Я услышала хруст…",

– вспоминала актриса.

В больнице врачи обнаружили, что у пострадавшей сломана пястная кость кисти, "причем перелом сложный, со смещением". Теперь Строговой придется "покупать дорогие титановые спицы", так как "квоту на бесплатное их получение ждать долго", а ей "как можно скорее необходима операция".

На гипс и на разработку руки уйдет почти 8 недель. Но шрам останется. Актриса, у которой "были назначены пробы, плюс репертуар в театре", почти два месяца не сможет работать.

