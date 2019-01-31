В США умерла дочь российского телеведущего

Женщине было всего 36 лет

Дочь журналиста Льва Новоженова скончалась в Чикаго.

О смерти Александры Лев Юрьевич написал на своей странице в Facebook: "Жизни ее было 36 лет... Нет слов как больно".

Неизвестно, от чего умерла Новоженова. В своем блоге Instagram Александра опубликовала 30 января лиcт бумаги с написанным на нем словом "конец". Вероятно, молодая женщина знала, что умирает.

Александра Новоженова родилась в 1982 г., училась в Высшей академической школе графического дизайна, изучала искусствоведение в МГУ, сотрудничала со многими российскими изданиями, напоминает URA.RU.