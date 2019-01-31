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В США умерла дочь российского телеведущего

Льв Новоженов. Фото: facebook.com/lev.novozhenov1
Женщине было всего 36 лет

Дочь журналиста Льва Новоженова скончалась в Чикаго.

О смерти Александры Лев Юрьевич написал на своей странице в Facebook: "Жизни ее было 36 лет... Нет слов как больно".

Неизвестно, от чего умерла Новоженова. В своем блоге Instagram Александра опубликовала 30 января лиcт бумаги с написанным на нем словом "конец". Вероятно, молодая женщина знала, что умирает.

Александра Новоженова родилась в 1982 г., училась в Высшей академической школе графического дизайна, изучала искусствоведение в МГУ, сотрудничала со многими российскими изданиями, напоминает URA.RU.

Валентина МАЙОРОВА
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