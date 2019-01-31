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Обиженный Садальский опубликовал провокационное фото Удовиченко

Станислав Садальский. Фото: www.globallookpress.com
Актер отказался от идеи примирения с артисткой

Актеры Станислав Садальский и Лариса Удовиченко когда-то были друзьями. Однако уже более десяти лет они не общаются.

Какая черная кошка пробежала между Станиславом Садальским и Ларисой Удовиченко, неизвестно. Однако уже почти 14 лет актеры не общаются. А ведь в свое время они играли в легендарном многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя", где Станислав исполнил роль Кирпича, а Лариса – Маньки-Облигации.

Периодически на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Садальский публикует совместные фотографии с Удовиченко, в подписях к которым делится своей тоской по былой дружбе с артисткой. Однако, судя по свежей записи, артист принял решение не мириться с ней.

"Сижу и думаю.... Зачем нам нужны воспоминания и примирение...? 🙏🏽они нам приносят грусть и боль! То, что разбито, уже никогда не будет прежним, и лучше вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склеить, а потом до конца жизни лицезреть трещины. Пусть остается, как испорчено! Правильно я говорю?!"

– рассудил Садальский (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Видимо, чтобы окончательно сжечь мосты, актер выложил весьма неоднозначный снимок Ларисы Удовиченко. На фото Станислав Садальский задрал актрисе юбку, а та, смутившись, смеется и сжимает ноги.

Ранее актер посвящал бывшей подруге трогательные строки. Например, такие: "Она – очаровательное, прелестное созданье. Насколько мне известно, у нее есть один только недостаток. К сожалению, этим единственным недостатком является отсутствие вкуса. Я ей не нравлюсь". Отметим, что эти слова Станислав Садальский одолжил у писателя Чарльза Диккенса.

"память разве выбросишь? она все равно в тебе сидит, хоть выбрасывай фотографии, хоть храни",

– пожаловался актер, в другой раз выложив фотографии с Ларисой Удовиченко. Отметим, что большинство подписчиков настоятельно советовали дать второй шанс отношениям с актрисой.

Олег РАЙЦИН
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