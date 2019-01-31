Женщину обнаружили в собственной квартире

Заслуженная артистка России Валентина Березуцкая скончалась в возрасте 86 лет.



Актриса умерла в своей квартире на улице Довженко. Как сообщает Mash, в какой-то момент женщина почувствовала себя плохо и начала задыхаться.

В таком состоянии ее застала сиделка, которая последнее время заботилась о ней. Она вызвала "скорую", но приехавшие врачи не смогли спасти актрису, несмотря на два часа усилий.

Причиной смерти Березуцкой стала острая сердечная недостаточность.



Валентина Березуцкая получила известность своими небольшими ролями, ее называли "королевой эпизода". При этом в ее фильмографии есть немалое количество известных отечественному зрителю кинокартин – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Вечный зов", "Авария – дочь мента", "Летят журавли", "Следствие ведут Знатоки. Шантаж".