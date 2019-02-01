Скончался актер из фильма "Кин-дза-дза!"

Заслуженный артист РФ умер в 81 год

Игорь Кан ушел из жизни в среду, 30 января. Это случилось спустя сутки после его дня рождения.

Актер появился на свет 29 января 1938 года.

В 1960-е гг. играл в Алма-Атинском ТЮЗе. С 1970-х по 1980-е был актером Русского театра Эстонии.

Служил в Московском областном драматическом театре имени А.Н. Островского.

Дебют актера в кино состоялся в 1974 году. Зрители знают его по фильмам "Вариант "Омега", "Тактика бега на длинную дистанцию", "Скорый поезд", "Комментарий к прошению о помиловании", "След дождя".

Одной из самых ярких ролей Кана стал однорукий контрабандист из фильма "Кин-дза-дза!"

Снимался Игорь Кан и в других картинах. отмечает "Национальная служба новостей".