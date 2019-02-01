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Украла ребенка: звезду российских сериалов задержали в США

Ирина Усок. Кадр из сериала "Мент в законе-4" (2011)
Полицейские остановили актрису в аэропорту

Ирину Усок задержали в Нью-Йорке по подозрению в киднеппинге (похищении ребенка), пишет Telegram-канал Mash. Сначала актриса театра "Содружество актеров Таганки" находилась в местном изоляторе.

Потом ее привезли из Манхэттенского суда в Нью-Йорке в тюрьму штата Нью-Джерси, потому что ее бывший парень, который заявил на нее в полицию, – житель этого штата, поясняет телеграм-канал Mash.

Ходят слухи, что актриса когда-то встречалась с американцем, у них родился ребенок. Отношения влюбленных разладились, и девушка уехала на родину, забрав дитя. Неделю назад она вернулась в США, где ее тут же арестовали.

Пока Ирина сидит в изоляторе, ребенок находится семье его отца. Тот написал заявление на бывшую любовницу в полицию. В Америке киднеппинг считается серьезным преступлением, по которому можно сесть в тюрьму на срок до 25 лет, сообщает Mash.  

Коллеги актрисы по театру, узнав о произошедшем, были в шоке, ведь сегодня она должна была выйти на сцену. Но они готовятся сделать все для освобождения арестованной.

Не осталось в стороне и консульство России в США. В тесной связи с МИД РФ послы делают все возможное, чтобы помочь Ирине, отмечает Mash.

Телезрителям Усок известна по таким сериалам, как "Даша Васильева – любительница частного сыска" и другим, напоминает Telegram-канал Mash.

Кроме того, актриса сыграла роли в фильмах "Мама, не горюй", "Дело Крапивиных" , "Вы заказывали убийство", "Братья Карамазовы", "Дети Ванюхина", "МУР есть МУР", "Самая красивая". 

По другим данным, артистка перестала сниматься в 2014 году. Потом вроде переехала в Америку, где живет как минимум последние несколько лет. На ее страницах в соцсетях никакой информации с той поры нет. 

Полина ДОРОЖКИНА
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