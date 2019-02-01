Агутин слепнет

У артиста начались проблемы со здоровьем

Леониду Агутину только 50, а он уже начал терять зрение. О нерадостных перспективах популярный исполнитель рассказал репортерам.

"Мне стало трудно читать. Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!" Все перед глазами расплывается. Долго читать стало тяжело",

– признался Леонид Агутин.



А ведь он обожает читать, сообщил артист, особенно отечественных авторов: Дину Рубину, Александра Иванова, Людмилу Улицкую. А книги Сергея Довлатова и вовсе артист разложил по всей квартире.

"Для каждого случая – свой томик",

– пояснил певец.

Как оказалось, любовь к литературе Леонид Агутин питал с детства. Тогда он даже и представить себе не мог, что станет популярным певцом и музыкантом. Мама и вовсе планировала, что Леня будет журналистом.

"Мое детство – бедное, но никакой трагедии из этого никогда не делал. Жили мы тяжело, у нас не было лишних средств. Но сосиски с гречкой были, велосипед – тоже. Папа – музыкант – привозил ковбоев, индейцев и машинки из поездок. Впереди была куча планов",

– поделился воспоминаниями популярный артист.

Леонид Агутин даже и не мечтал оказаться за границей.

"Я знал, что никогда в жизни не попаду в Америку и вообще за рубеж не поеду. Мы и английский язык учили только для того, чтобы песни "Битлз" понимать. Но видите, как все изменилось",

– цитирует певца "Собеседник".

Действительно, у Леонида Агутина и Анжелики Варум собственные апартаменты в Майами, там же живет их дочь Елизавета. Кстати, девушка пошла по стопам звездных родителей. У нее есть собственная группа, с которой она планирует покорить мировой шоу-бизнес.