Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Агутин слепнет

Леонид Агутин. Фото: www.globallookpress.com
У артиста начались проблемы со здоровьем

Леониду Агутину только 50, а он уже начал терять зрение. О нерадостных перспективах популярный исполнитель рассказал репортерам.

"Мне стало трудно читать. Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!" Все перед глазами расплывается. Долго читать стало тяжело",

– признался Леонид Агутин.

А ведь он обожает читать, сообщил артист, особенно отечественных авторов: Дину Рубину, Александра Иванова, Людмилу Улицкую. А книги Сергея Довлатова и вовсе артист разложил по всей квартире.

"Для каждого случая – свой томик",

– пояснил певец.

Как оказалось, любовь к литературе Леонид Агутин питал с детства. Тогда он даже и представить себе не мог, что станет популярным певцом и музыкантом. Мама и вовсе планировала, что Леня будет журналистом.

"Мое детство – бедное, но никакой трагедии из этого никогда не делал. Жили мы тяжело, у нас не было лишних средств. Но сосиски с гречкой были, велосипед – тоже. Папа – музыкант – привозил ковбоев, индейцев и машинки из поездок. Впереди была куча планов",

– поделился воспоминаниями популярный артист.

Леонид Агутин даже и не мечтал оказаться за границей.

"Я знал, что никогда в жизни не попаду в Америку и вообще за рубеж не поеду. Мы и английский язык учили только для того, чтобы песни "Битлз" понимать. Но видите, как все изменилось",

цитирует певца "Собеседник".

Действительно, у Леонида Агутина и Анжелики Варум собственные апартаменты в Майами, там же живет их дочь Елизавета. Кстати, девушка пошла по стопам звездных родителей. У нее есть собственная группа, с которой она планирует покорить мировой шоу-бизнес. 

Людмила ФОКАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей