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Ведущий "Голубого огонька" Евгений Суслов умер после тяжелой болезни

Фото: globallookpress.com
Легендарному советскому диктору был 81 год

В ночь на 2 февраля ушел из жизни Евгений Суслов, который вел известные многим зрителям телепередачи в СССР. О его смерти сообщила коллега Алла Данька в Facebook.

"Сегодня после тяжелой болезни умер всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов",

– написала она.

Суслов работал на Центральном телевидении и Гостелерадио СССР несколько десятилетий. Его голос стал узнаваемым благодаря работе диктором программы "Время". Кроме того, он 30 лет вел  популярную передачу "Голубой огонек".

Уже после выхода на пенсию Суслов жил в Москве. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью, от которой скончался, отмечает "СтарХит". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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