Легендарному советскому диктору был 81 год

В ночь на 2 февраля ушел из жизни Евгений Суслов, который вел известные многим зрителям телепередачи в СССР. О его смерти сообщила коллега Алла Данька в Facebook.

"Сегодня после тяжелой болезни умер всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов",

– написала она.

Суслов работал на Центральном телевидении и Гостелерадио СССР несколько десятилетий. Его голос стал узнаваемым благодаря работе диктором программы "Время". Кроме того, он 30 лет вел популярную передачу "Голубой огонек".

Уже после выхода на пенсию Суслов жил в Москве. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью, от которой скончался, отмечает "СтарХит".