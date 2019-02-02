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В ночь на 2 февраля ушел из жизни Евгений Суслов, который вел известные многим зрителям телепередачи в СССР. О его смерти сообщила коллега Алла Данька в Facebook.
"Сегодня после тяжелой болезни умер всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов",
– написала она.
Суслов работал на Центральном телевидении и Гостелерадио СССР несколько десятилетий. Его голос стал узнаваемым благодаря работе диктором программы "Время". Кроме того, он 30 лет вел популярную передачу "Голубой огонек".
Уже после выхода на пенсию Суслов жил в Москве. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью, от которой скончался, отмечает "СтарХит".
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