Умер актер из легендарного российского сериала

Скончался Анатолий Артемов

В возрасте 76 лет ушел из жизни Анатолий Артемов, сыгравший роли в ряде известных российских сериалов. О кончине артиста сообщили в санкт-петербургском Молодежном театре на Фонтанке, на сцене которого выступал Артемов.



"Анатолия Ивановича отличала большая жажда жизни и работы. Он, не стесняясь, признавался, что всегда волнуется "до сумасшествия", когда выходит на сцену, но без работы существовать не мог", – отметили в театре.

Артемов играл в телесериалах "Агент национальной безопасности", "Линии судьбы", "Одиночка", "Сибиряк", а также в легендарных "Улицах разбитых фонарей", отмечает "Свободная пресса".

Дата и место прощания с актером будут объявлены позже, пишет "МИР 24".