Названа причина пропажи Дапкунайте после пожара

Известная актриса долго не выходила на связь

Ингеборге Дапкунайте никто не мог дозвониться. Однако ее квартира расположена не в той части здания, где вспыхнул огонь. Об этом рассказала агент актрисы.

"Она не берет трубку, потому что она всю ночь не спала, поэтому отдыхает", – пояснила Раиса Фомина радиостанции "Говорит Москва". И добавила, что с кинозвездой ничего не случилось.

По словам агента, "пожар произошел в другом крыле этого здания". В здании, которое "расположено буквой "П", актриса "в одной "ножке" живёт, а пожар был в противоположной", – сообщила Фомина.

Ранее агент говорила РИА ФАН, что тоже не могла дозвониться актрисе." Не знаю вообще ничего – где, что, что произошло, в какой части дома", – отметила она.

Журналисты также не смогли дозвониться кинозвезде. Агент все же надеется, что в ближайшее время ей удастся связаться с Ингеборгой.

Квартира актрисы находится в доме, где этой ночью вспыхнул пожар. Ранее Telegram-канал Mash писал, что огонь загорелся именно в том крыле, где проживает Дапкунайте.

Информация о возгорании поступила в Главное управление МЧС России по Москве в 00:55.Пожарные локализовали пламя в 03:49.

Огонь горел на четвертом и пятом этажах. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, площадь обрушения 300 кв. метров. В тушении пожара участвовали 80 человек и 25 единиц техники. В 05:10 пожар ликвидировали.

Число погибших при пожаре увеличилось до шести человек, в их числе один ребенок, заявила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. По предварительным данным, погибли мужчина, три женщины и мальчик.

Количество жертв пожара подтвердили и в СКР по Москве. "В процессе тушения пожара были обнаружены тела 6 человек, один из которых, предположительно, несовершеннолетний. Количество пострадавших и погибших уточняется", – записано на сайте ведомства.

Между тем, по словам источника, найден седьмой погибший. Его тело обнаружено во время разбора завалов, рассказал РИА "Новости" представитель столичных экстренных служб.

Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Причиной ЧП, по предварительным данным, могла стать неисправность электрооборудования.

Осмотр места происшествия продолжается. Идут работы по проливке и разборке рухнувших конструкций. "Существует угроза дальнейшего обрушения", – предупредили в экстренных службах.

Есть пострадавшие, среди них – известная в Москве художница Елена Лаврека. Ее с ожогами доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского. По некоторым данным, женщина беременна.

Пока не известно, в каком именно месте вспыхнул огонь. "Что стало источником возгорания, еще не установлено. Где именно находился очаг возгорания, тоже выясняется", – сказал источник ТАСС.

По словам представителя пресс-службы префектуры Центрального округа, жильцы двух наиболее пострадавших квартир – восемь человек, в том числе четыре ребенка – поселены в гостиницы. "Остальные жильцы от расселения отказались", – заявил он.

Одна из жительниц дома знаменитостей рассказала о состоянии звезд. "Нормально они себя чувствуют. Они не в этом зубце живут. С ними все в порядке", – сообщила она "РЕН ТВ".

Ингеборга Дапкунайте – советская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Литовской ССР. Она сыграла в более чем 60 фильмах, среди которых "Утомленные солнцем", "Интердевочка" и многие другие.