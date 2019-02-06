"Богиня": самые горячие фото "русской Кардашьян"

Поклонники наперебой предлагают аппетитной красотке сходить на свидание

Имя модели Анастасии Квитко вот уже несколько лет не сходит с уст не только россиян, но и иностранцев. Уроженка Калининграда работает в Лос-Анджелесе, но успевает регулярно радовать 9 млн подписчиков со всего мира в Instagram горячими кадрами. Свежий снимок в желтом бикини также произвел фурор среди ее фанатов.

Девушка, обладающая нестандартными параметрами фигуры, рекламирует купальники, которые подчеркивают ее осиную талию и пышные ягодицы. За неестественно большую пятую точку пользователи Сети даже прозвали Анастасию "русской Ким Кардашьян". Однако сама Квитко уверяет, что все достоинства ее фигуры – это подарок природы, а под нож хирурга она никогда не ложилась.

Впрочем, поклонников модели это и не интересует. Фанатов больше беспокоит, занято ли сердце девушки, которая предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Многих не останавливает неизвестность, и они предлагают ей выйти замуж прямо под постами в соцсети. Другие же просто любуются Квитко и осыпают ее комплиментами.

"Как кукла Барби", "Самая красивая богиня", "Девушка мечты", "Ах, какая женщина", "На тебя можно смотреть долго, так же, как и на огонь и воду", "Выходи за меня", "Какая сексуальная фигура", "Потрясающий вид", "Идеальная",

– отмечают подписчики Квитко.

К слову, многие фолловеры модели обвиняют ее в излишней откровенности и рекомендуют быть скромнее, не демонстрируя исключительно свои обнаженные ягодицы. Другие критикуют россиянку за фотошоп. Интернет-пользователи уверены, что Анастасия злоупотребляет ретушью, а в реальной жизни у нее есть изъяны.