Звезда "Экипажа" попала в больницу

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Александра Яковлева была госпитализирована в одну из санкт-петербургских больниц.
У актрисы начались судороги и пошла пена изо рта, когда она смотрела телевизор у себя дома, сообщает Telegram-канал "112". Врачи оказали 61-летней Яковлевой своевременную помощь, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.
Яковлева – звезда фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". После завершения актерской карьеры актриса занимала высокий пост в РЖД.
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