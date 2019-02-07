Звезда "Экипажа" попала в больницу

Актрисе стало плохо во время просмотра телепередач

Александра Яковлева была госпитализирована в одну из санкт-петербургских больниц.

У актрисы начались судороги и пошла пена изо рта, когда она смотрела телевизор у себя дома, сообщает Telegram-канал "112". Врачи оказали 61-летней Яковлевой своевременную помощь, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Яковлева – звезда фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". После завершения актерской карьеры актриса занимала высокий пост в РЖД.