Названы причины смерти Юрского

Врачи не смогли спасти актера

Сергей Юрский умер от остановки сердца. Это произошло сегодня в 03:00.

Актер находился в своей квартире на юго-западе Москвы. Врачи приехали, но спасти его не смогли, пишет телеграм-канал Mash.

"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", – сообщила ТАСС дочь актера.

Прощание с Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в Театре имени Моссовета. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказала актриса Людмила Дребнева. По ее словам, похоронят артиста через три дня.

Актера могут похоронить на Троекуровском кладбище, предположил в беседе с корреспондентом Агентства городских новостей "Москва" источник в столичной мэрии. "В ближайшее время на встрече с родственниками будет определено точное место", – добавил он.

Несмотря на пожилой возраст, Юрский, которого называют лучшим Остапом Бендером русского кино за роль в фильме "Золотой теленок", до последних дней много гастролировал. Даже из-за плохого самочувствия, в котором он не признавался поклонникам, бросать работу режиссер Театра имени Моссовета не хотел.

О смерти кинозвезды стало известно утром. Заслуженному артисту было 83 года. Многие помнят его по яркой роли в комедии "Любовь и голуби".