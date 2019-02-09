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Известного актера сразил инфаркт

Фото: globallookpress.com
Петр Зайченко находится в тяжелом состоянии

У заслуженного артиста РФ Петра Зайченко в ночь на 9 февраля случился инфаркт. Об этом рассказал его внук Артем Папкин. 

По его словам, примерно в 3:30 утра актеру стало плохо во сне. Его разбудили боли в области груди. Сначала возникли подозрения на панкреатит, однако вскоре стало ясно, что это был сердечный приступ.

"Я несколько раз нажал на больную область, и по ощущениям мы выяснили, что это сердце", – рассказал Артем изданию "КП".

Зайченко попросил внука вызвать ему скорую. В течение следующих двух часов артисту немного полегчало, однако боль все-таки не проходила. А где в шесть утра у него случился новый приступ. Тогда уже пришлось срочно звать реаниматологов. Приехав, медики сделали анестезирующий укол и затем увезли актера в одну из волгоградских больниц.

Сейчас состояние Зайченко врачи оценивают как тяжелое. 

Отечественному зрителю 75-летний актер известен прежде всего по ролям в фильмах "Такси-блюз", "Тарас Бульба" 2009 года, а также в сериалах "Участок" и "Дальнобойщики",

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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